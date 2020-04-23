لماذا تراجع معدل الجريمة في مصر خلال أزمة كورونا؟ خبراء يجيبون

• قانوني: تطور أساليب التدريب للشرطة ساهم في التصدي للجرائم أثناء الحظر

• خبراء أمنيون: التزام المواطنين في المنازل أعطى الأجهزة الأمنية فرصة لضبط الشارع

• خبير نفسي: معدلات الجريمة ستزيد بعد كورونا بسبب العوامل الاقتصادية



ساهم انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تراجع معدل الجريمة والسلوك العدواني بالمجتمع، إلا أن بعض المجرمين حاولوا البحث عن طرق جديدة للاستفادة من الأزمة، خصوصا تجار المستلزمات الطبيبة والأقنعة مجهولة المصدر، وتوقع خبراء أن تزيد الجريمة الإلكترونية بعد اختفاء كورونا.

قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إنه حين اقتحم وباء كورونا، المجتمع المصري، حاول كسر إيمان الأشخاص بالله تعالى، فازدادت الأزمات الاقتصادية بسبب فرض قيود على حرية التنقل ووقف العمل في أغلب المواقع.

وأوضح أن منطق انتشار المرض والموت يساهم في تسلل اليأس إلى نفوس الأفراد، إلا أن المعدن الأصيل للمصريين يظهر وقت الأزمات، مشيرا إلى أنه في أثناء حرب أكتوبر تدنى حجم الجريمة لمعدل يقارب الصفر؛ لأن الشعب أيقن أن الدولة تحارب، وفطرة المصري وحبه لبلده تجري في دمه، وبالطبع لا يوجد مجتمع ملائكي بلا جريمة، ولكن انخفاض معدلات الجريمة بمثابة الحصول على شارة الامتياز للشعور الوطني.

وأكد محفوظ أن أحد الأسباب جهود الجيش والشرطة في مكافحة الجريمة عموما وخصوصا تهريب المخدرات، وتطور أساليب التدريب لرجال الشرطة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ساهم في مجابهة الجريمة بوجه عام، بالإضافة إلى أن قرارات الحظر قللت حجم الأماكن الترفيهية وخصوصا الأندية الليلية، ووجود أغلب المواطنين بمنازلهم قلل فرص جرائم الاحتكاك.

وتابع محفوظ: "أن انتشار كورونا كشف معدلات جرائم غير تقليدية ممثلة في استغلال بعض التجار لتلك الأزمة، فتم القبض مؤخرا على مطاعم تبيع لحوم فاسدة ومستلزمات طبية مجهولة المصدر".

وذكر الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن ظاهرة انتشار بيع المخدرات على ناصية الشوارع وداخل السيارات اختفت بسبب تطبيق حظر التجول، كما أن العزل المنزلي قلل نسبة جرائم العنف في الشارع والتوتر بين الأشخاص، وأشار إلى أنه بالرغم من انخفاض معدل القتل والسرقة إلا أن أزمة كورونا لن تغير في السلوك، وإنما الخوف من انتقال المرض؛ لأنه مميت وينتقل بين الأشخاص، متوقعا أن معدل الجريمة سيرتفع بعد انتهاء الأزمة، خصوصا بعد ظهور عوامل اقتصادية تأثرت به عدد من القطاعات.

وتابع مجدي: "أن العنصر الاقتصادي سيؤثر على الجريمة الإلكترونية التي من المتوقع أن تظهر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خصوصا الهجمات الإلكترونية على الحسابات الشخصية داخل البنوك وغير من الجرائم"، وأوضح أن معدل الجريمة انخفض بشأن نسبة التوتر والعنف بين الأشخاص، إلا أنه ارتفع بين تجار السلع والمستلزمات الطبية وخصوصا الكمامات، فهذه جريمة ليست ممثلة في قتل شخص بعينه بل استغلال المجتمع.

فيما قال اللواء مجدي البسيوني، الخبير الأمني، إن عادة ما تظهر معادن الرجال في وقت الشدائد، وهو ما أظهرته الأزمة وتراجع معدل الجريمة، خصوصا بعد التزام المواطنون منازلهم، وأشار إلى أننا في حرب 73 سجل قطاع الأمن العام بوزراة الداخلية نسبة صفر للجريمة في هذا الزمن، وأكد أن الشعب المصري تكاتف وتضافر على قلب رجل واحد في مثل هذه الظروف، حيث إن الجميع يسعى إلى أن يكون في بيته قبل تطبيق الحظر لإعطاء الأجهزة الأمنية الفرصة لضبط الشارع والقبض على الخارجين عن القانون.

وفي السياق ذاته، أوضح اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قلة الجرائم والسرقات بسبب أن المواطنين ملتزمين في البيوت تكاد تُشابه نسبة الجرائم أثناء حرب 73 التي كانت صفر%.

وأضاف نور الدين أن الجرائم الاجتماعية تراجعت، ولكن زادت جرائم الغش والتربح واستغلال الظروف الحالية من فيروس كورونا، وأكد أن الأزمة جعلت الجميع يعود للعبادات، والتوعية الإعلامية ساهمت بشكل كبير في تحذير المواطنين، فضلا عن جهود أجهزة الأمن في التصدي للتجار، مستغلين الأزمة في بيع المنتجات والسلع الطبية.

وأكد أن المجرم قبل ارتكابه الجريمة يفكر ألف مرة قبل التنفيذ خوفا من الله، فلا يعلم أنه سيصاب من عدمه، فضلا عن أن السارق الذي يتسلل إلى المنازل لا يعلم أن هذا المنزل به مصابين، فالشعب هو من طالب بحظر التجول الجزئي وأصبح أكثر إيمانا بقوة الدولة.