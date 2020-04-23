رئيس رابطة الدوري الألماني: قرار استئناف البطولة بيد سلطات الدولة

قال كريستيان شايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) أن تعليق منافسات دوري الدرجتين الأولى والثانية سوف يظل مستمرا إلى ما بعد 30 أبريل الجاري، مشيرا إلى أن الأمر متروك الآن للسلطات لتحديد موعد استئناف المباريات.

وأوضح شايفرت، عقب اجتماع آخر لرابطة الدوري الألماني وسط جائحة فيروس كورونا " هناك تصريحات والكثير من التكهنات بشأن موعد استئناف البطولة . سيظل من المهم بالنسبة لنا ما يقرره هؤلاء المسؤولون سياسياً. لذلك ليس بإمكاننا اتخاذ القرار بشأن موعد البدء، عندما يأتي ذلك اليوم سنكون مستعدين".

وتم تعليق النشاط الكروي بألمانيا منذ منتصف مارس الماضي، حتى حتى 30 أبريل الحالي، وأشار بعض السياسيين إلى أن إعادة استئناف المباريات وإقامتها بدون جمهور يمكن أن تكون ممكنة في الشهر القادم، فيما أوجز الاتحاد الألماني لكرة القدم ورابطة الدوري الألماني هذه الإجراءات في كتيب صغير.

ومن المتوقع أن تكون القضية على جدول الأعمال عندما تناقش المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إجراءات الإغلاق لما بعد الثالث من مايو المقبل أثناء اجتماعها مع قادة جميع الولايات الفيدرالية الألمانية يوم الخمس القادم.