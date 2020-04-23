 جهاز مدينة بدر يزيل مخالفة بإحدى الوحدات لتغيير النشاط من سكني إلى تجاري - بوابة الشروق
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جهاز مدينة بدر يزيل مخالفة بإحدى الوحدات لتغيير النشاط من سكني إلى تجاري

محمد علاء
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 12:47 م | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 12:47 م

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إزالة مخالفة بإحدى الوحدات السكنية في العمارة رقم 15 بالمجاورة الثالثة في الحي الثالث، وذلك عقب هدم مالك الوحدة السور الخارجي لها وتركيب أبواب من الصاج بغرض فتح محلين تجاريين بالمخالفة، مستغلا الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح المهندس عمار مندور أنه في أثناء المرور الدوري لحملات إزالة المخالفات والتعديات تم رصد تلك المخالفة، وعلى الفور تمت إزالتها بمعرفة إدارتي الأمن والأحياء بالجهاز؛ لمخالفة النشاط المخصص له الوحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها.

 

وأضاف أنه جارٍ استكمال وتكثيف حملات إزالة المخالفات والتعديات لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة ولردع المخالفين.

 

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات ومنع المخالفات بالمدينة، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذا للقانون.


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