الكرملين: ليس هناك أدلة على إخفاء الصين لمعلومات حول كورونا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الكرملين لا يرى ما يؤكد مزاعم إخفاء الصين معلومات عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى أن الصين أخفت معلومات عن فيروس كورونا في المرحلة الأولية، قال بيسكوف في تصريح للصحفيين: "لا نرى أي حجج مؤكدة تبرهن على صحة مثل هذه التصريحات " .

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيسكوف قوله إن الكرملين لم يحدد تاريخ معين لاتخاذ قرار بشأن إنهاء نظام العزل الذاتي للمواطنين.

وردا على سؤال الصحفيين بهذا الشأن، قال بيسكوف "لا، لا يوجد مثل هذا الموعد. هناك فترة زمنية محددة تتماشى مع وضع وبائي معين".