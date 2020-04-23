مقتل شخصين على الأقل جراء أعاصير في جنوب الولايات المتحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شخصان على الأقل حتفهما جراء أعاصير مساء الأربعاء في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وضرب إعصار مجموعة من العمال أثناء عودتهم لسياراتهم بعد العمل في مدينة ماديل جنوبي الولاية، حسبما أفادت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.

ولقي شخصان على الأقل حتفهما وأصيب عدد آخر.

وفي ولاية تكساس المجاورة، ضرب إعصار مدمر مقاطعة بولك في الجزء الشرقي من الولاية، حسبما أفاد الحاكم جريج أبوت.

وأفادت تقارير أولية بوقوع دمار شديد وعدد من القتلى والجرحى.

وحتى منتصف ليل الأربعاء، تم تسجيل 21 إعصارا عبر تكساس وأوكلاهوما، وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز).