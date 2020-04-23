جرينلاند تستخدم الاستثمارات الأمريكية في تعزيز مشاريعها المدنية

قالت حكومة جرينلاند، اليوم الخميس، إنها ستستخدم الاستثمارات البالغ مقدارها 1ر12 مليون دولار التي تعهدت بتقديمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز قطاعات المدارس والمواد الخام والسياحة في البلاد.

وأشارت الحكومة، اليوم الخميس، إلى أن الأموال ستخصص لمشاريع مدنية لقطاعات صناعة المواد الخام والسياحة والتعليم باعتبارها المستفيد الرئيسي.

وقال رئيس وزراء جرينلاند، كيم كيلسن، إن البلاد ستحتاج إلى الوقت لبناء علاقات أوثق مع الدول الأخرى.

وأضاف: "لكن هذه الأخبار الجيدة تؤكد أن عملنا في بناء علاقة بناءة مع الولايات المتحدة يؤتي ثماره".

وأبدى ترامب اهتمامًا العام الماضي برغبته في شراء جرينلاند ، ولكن تم رفض طلبه.

كانت محطة إذاعة جرينلاند "كيه إن آر" والصحيفة بيرلنجسك الدنماركية أول من كشف عن حزمة الاستثمار الأمريكية.

ورداً على ذلك، أشارت السفيرة الأمريكية لدى الدنمارك ، كارلا ساندز ، إلى أن العديد من الدول تركز حالياً على القطب الشمالي ، وأعربت عن قلقها بشأن الأنشطة العسكرية الروسية وخطط الصين في المنطقة.

يذكر أن جرينلاند مستقلة إلى حد كبير ، لكنها تنتمي رسميًا إلى الدنمارك، وتتلقى الجزيرة أيضًا دعمًا ماليًا قويًا من كوبنهاجن.