فصل رئيس أكاديمية عسكرية روسية بسبب إصابة طلاب بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن فصل رئيس أكاديمية "كيروف" للطب العسكري في سان بطرسبورج من منصبه بسبب إصابة مجموعة من طلاب الأكاديمية بفيروس "كورونا".

وأفاد بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس، بأن إدارة الأكاديمية "قصرت في تنظيم إجراءات الحجر والوقاية في كلية إعداد الأطباء الأجانب، مما أدى إلى إصابة بعض الطلاب بالفيروس".

وأضاف البيان أنه "نظرا لذلك وبعد قيام فريق من وزارة الدفاع بتفتيش في الأكاديمية، تم عزل رئيس الأكاديمية ألكسندر فيسون من منصبه"، مشيرا إلى أن الطلاب المصابين بحالة جيدة ولم تظهر لديهم أعراض المرض وجرى وضعهم قيد العزل الصحي، بجانب إخضاع كل الطلاب المخالطين للمصابين لإجراءات الحجر الوقاية وتعقيم مبنى وممتلكات الأكاديمية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - في وقت سابق - عن تسجيل إصابات بين طلاب عدد من كليات الأكاديمية، موضحة أن الإصابات الأولى جرى اكتشافها بعد إجراء فحوص لطلاب في كلية إعداد الأطباء الأجانب، كما جاءت اختبارات 55 طالبا من كليات أخرى إيجابية أيضا.

وتعد أكاديمية "كيروف" للطب العسكري من أقدم الأكاديميات العسكرية ومؤسسات الطب في روسيا، حيث جرى تأسيسها عام 1798، وتعتبر اليوم مركزا طبيا عسكريا أساسيا في القوات المسلحة الروسية يجمع بين 3 وظائف وهي تأهيل الكادر الطبي والبحوث العلمية والتشخيص والعلاج.

يُشار إلى أن الدفاع الروسية أكدت - في وقت سابق أيضا - إصابة 9 طلاب عسكريين بفيروس (كورونا) في الجامعة العسكرية التابعة للوزارة.