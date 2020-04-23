الصحة العمانية: 102 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 1716

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، تسجيل 102 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، منها 33 حالة لعمانيين، و69 حالة لأجانب، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1716 حالة ، وعدد الوفيات 8 حالات.

وأكدت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن 307 حالات قد تماثلت للشفاء.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات، موصية جميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.