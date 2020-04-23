«الأمن والتعاون الأوروبي» تناقش في أول اجتماعاتها عبر الإنترنت تطورات الوضع فى شرق أوكرانيا

عقد المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم الخميس ولأول مرة فى تاريخ المنظمة اجتماعا على الإنترنت وذلك امتثالا للتدابير والقيود التي أدخلتها المنظمة والدول المضيفة وهي النمسا لاتخاذ التدابير اللازمة في ضوء جائحة كورونا.

وشارك فى الاجتماع وفود 57 دولة عضو فى المنظمة و11 دولة من شركاء التعاون.

ونقل بيان للمنظمة الاوروبية اليوم الخميس من فيينا عن السفير إيغلي حساني رئيس المجلس الدائم للمنظمة قوله "إنه على الرغم من هذه الأوقات الاستثنائية فإننا نواصل بذل قصارى جهدنا لمواصلة عملنا"، مشيرا الى أن دور المجلس الدائم ضروري للحفاظ على الحوار السياسي بين الدول الاعضاء فى المنظمة.

وأضاف البيان أنه في خضم جائحة كورونا والتى تسببت في وضع متغير بشكل كبير بالنسبة لنا جميعًا تواصل بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبي إلى أوكرانيا التركيز على تنفيذ التفويض مع ضمان الحد من المخاطر للسكان المحليين وحماية أعضاء البعثة.

وأوضح البيان أن البعثة قامت باستمرار تنفيذ الأنشطة الأساسية بما في ذلك المراقبة والإبلاغ عن الوضع الأمني في شرق أوكرانيا، مشيرا الى أن التنفيذ الكامل والشامل لوقف إطلاق النار لم يتحقق بعد مع استمرار المدنيين في دفع الثمن.

وقال البيان إن استمرار القتال حول البنية التحتية المدنية يبعث على القلق بشكل أكبر في ضوء تفشي فيروس كورونا حيث يعد توفير المياه والكهرباء دون انقطاع أمرًا حيويًا لحماية صحة المدنيين.