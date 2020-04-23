محافظ البحر الأحمر: خطة شاملة لشهر رمضان حفاظا على صحة المواطنين

هنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، أهالي المحافظة بحلول شهر رمضان المبارك، صباح اليوم الخميس، موضحاً أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، حيث تم وضع خطة شاملة تتضمن إجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم، ورفع كفاءة الخدمات ودعم منظومة النظافة.

وطمأن المحافظ المواطنين: "السلع الغذائية الاستراتيجية متوافرة في المحافظة بكميات وأسعار مناسبة وتكفي لعدة أشهر".

وأكد أنه كلف كل رؤساء المدن من شمال المحافظة إلى جنوبها باستمرار الحملات على الأسواق ومحلات السوبر ماركت والصيدليات لضبط الأسعار وإحالة المخالفين للنيابة، وذلك بالتنسيق مع كل المديريات والجهات المعنية.

وأشاد محافظ البحر الأحمر، بالتزام أهالى المحافظة بقرارات الدولة، مشدداً على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي سيتم تطبيقها فى شهر رمضان المعظم، والالتزام بمنع إقامة موائد الرحمن للصائمين سواء التابعة للمساجد أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم للمصالح الحكومية والشوارع، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه الشكر لكل العاملين بمختلف الأجهزة التنفيذية بالقرى والمدن والمديريات بالمحافظة، نظراً للمجهود الكبير اليومي الذي يؤدونه للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال متابعة تنفيذ قرارات الدولة.