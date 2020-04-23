تظهر من بعيد سيارة للموتى قادمة حتى تصل إلى بوابة المقابر المخصصة للمسلمين المتوفين بكورونا في العاصمة الهندية دلهي، لتجتازها وتقف في نهاية المقابر، بينما يتم إنزال جثة سيدة خمسينية لدفنها.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء، سجلت الهند أكثر من 437 حالة وفاة من بين ما يزيد عن 13 ألف إصابة بكورونا.

قام السائق -الذي أوقف سيارته للتو- بتحية 4 من الرجال المنتظرين، والجميع يرتدي الكمامات والقفازات، يسحبون الجثة المسجاة تحت غطاء بلاستيكي، بينما تقف بالجوار حفارة مهيبة تنتظر إشارة حتى تشق قبرا للمتوفية تحت الأرض.

ومن أشد مصاعب إجراءات الوقاية من كورونا في الهند، هي الدفن وحيد، إذ لا يتاح لأهالي المتوفين إلقاء قبلة الوداع على ذويهم، وفي كثير من الأحيان لا يتلقى المتوفي المراسم المعهودة والمناسبة للدفن.

وفي الهند، صاحبة أصرم إجراءات إغلاق بسبب الوباء، يحظر تجمع أكثر من 20 شخصا في حضور جنازة أحد.

ويتوسط الرجال -الذين جميعهم أقرباء المتوفية- حوش الدفن، بينما يشق الحفار حفرة مجردة خالية من الحجرة الداخلية التي تغلق على الميت بأحجار أو جدار بسيط كما هو شائع في طريقة الدفن بالمراسم الإسلامية.

وقام شيخ مسلم بإمامة صلاة لا تتجاوز 40 ثانية على المتوفية، بينما قام ابنها برش بعض مياه الورد على جثة والدته إيذانا بدفنها.

شد الرجال، الجثة بالحبال، لينزلوها في القبر، قبل أن يدوروا حوله وهم ينثرون التراب عليه، ليبتعدوا مسافة عنه ويأتي الحفار مجددا ليغلق القبر تماما.

وكما أتت سريعا غادرت سيارة الموتى، وهي تطلق صافرتها المعهودة، إذ أن 3 جثث أخرى في المستشفى تنتظر من ينقلها لتدفن.