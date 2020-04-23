المسماري: القبض على مساعد الإرهابي هشام عشماوي بالقرب من طرابلس الليبية

(د ب ا)

أعلن أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اليوم الأربعاء، القبض على مساعد الإرهابي المصري هشام عشماوي ويدعى محمد محمد السيد .

وقال المسماري -في تصريحات نقلتها "بوابة أفريقيا الإخبارية" اليوم الأربعاء إنه تم القبض على محمد السيد، وهو يقاتل في صفوف الميليشيات في إحدى المناطق الواقعة غربي طرابلس، حيث يخوض الجيش الليبي قتالا لدخول المدينة، وتم نقله إلى بنغازي بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية.

وأضاف المسماري أن الجيش الليبي يحارب الإخوان والتنظيمات الإرهابية بقيادة تركيا، مشيرا إلى أن العناصر الإرهابية التي فرت من بنغازي ودرنة، تقاتل قوات الجيش الليبي في محور عين زارة، بحسب البوابة الاخبارية.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي كان قد القى القبض على عشماوي وسلمه في عام 2019لمصر حيث تم محاكمته واعدامه لتورطه في انشطة ارهابية في مصر.

كان المسماري قد اعلن ايضا مساء اليوم الاربعاء عن القبض في إسبانيا على إرهابي بتنظيم داعش من أصول مصرية، مطلوب لدى العديد من الأجهزة الأمنية.

وتابع المسماري أن الارهابي الداعشي يدعى عبد المجيد عبد الباري، وأضاف أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أنه دخل إلى إسبانيا من شمال إفريقيا.

وعلى صعيد الصراع فى ليبيا ، ذكرت بوابة"افريقيا الإخبارية" أن قوات الجيش الليبي تبدأ عملياتها العسكرية و تتقدّم في محور القره بوللي.

ونسبت البوابة إلى المسماري قوله: "إن العدو يحاول تنظيم صفوفه في القره بوللي ومسلاته وماجر، وحاول التقدم باتجاه قاعدة الوطية للتغطية على خسائره الفادحة في ترهونة"



