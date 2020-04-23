انتقاد الحكومة البولندية بسبب استعداداتها للتصويت البريدي

وارسو - د ب أ

تعرضت الحكومة البولندية لانتقادات، اليوم الأربعاء، بسبب المضي قدما في استعدادات لإجراء تصويت بريدي يشمل مختلف أنحاء البلاد، على الرغم من عدم وجود أي سند قانوني للتصويت البريدي حتى الآن .

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية البولندية في العاشر من مايو المقبل، ويريد حزب "القانون والعدالة" المحافظ البولندي الحاكم إجراء تصويت بريدي بسبب وباء فيروس كورونا، لكن مشروع القانون الذي يجعل ذلك أمرا ممكنا، مازال محل مناقشة في مجلس الشيوخ.

ومن المقرر إعادته لمجلس النواب للموافقة عليه في أوائل مايو، قبل أيام فقط من موعد الانتخابات المقررة.