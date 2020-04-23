قمة أوروبية اليوم وسط أمال في التوصل إلى خطة التعافي الاقتصادي

يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي محادثات قمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة مالية مشتركة للتعامل مع الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي يلوح فى الأفق، في ظل آمال ضعيفة في التوصل إلى اتفاق.

وقال أحد المسؤولين الأوروبيين، أن أفضل سيناريو لنهاية القمة الأوروبية المقبلة هو أن تتفق الدول المشاركة بشأن الخطوط العريضة لتمويل الدول المتضررة من الجائحة، ثم يترك القادة صياغة المقترحات التفصيلية للمفوضية الأوروبية.

ومن المتوقع أن يقر قادة الاتحاد خظة الإنقاذ قصيرة المدى التي أقرها وزراء مالية الاتحاد قبل أسبوعين بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 540 مليار يورو (548 مليار دولار) للمحافظة على الوظائف ودعم الشركات في دول الاتحاد.

وحذر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء من أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق، مشيرين إلى أن الاحتمال الأقرب هو التوصل إلى اتفاق خلال يونيو أو يوليو المقبلين.

قال مسؤول أوروبي اليوم الأربعاء إنه من غير الممكن التوصل لاتفاق مالي يكفل المواجهة المشتركة لفيروس كورونا خلال قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي المقررة اليوم الخميس.

ويرغب شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في موافقة قادة الاتحاد على تكليف المفوضية الأوروبية بوضع مقترحات تفصيلية بشأن خطة التعافي الاقتصادي من نداعيات فيروس كورونا المستجد.

من ناحيتها تعتبر المفوضية الأوروبية أن مشروع موازنة الاتحاد طويلة المدى للسنوات السبع المقبلة مفتاح إعادة بناء اقتصاد أوروبا، والذي يعاني حاليا من تداعيات جائحة كورونا.

وترغب أوروسولا فوان دير لين رئيسة المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في أن يفوض قادة الاتحاد اليوم المفوضية بوضع مقترح تفصيلي بشأن التعامل مع الأزمة.