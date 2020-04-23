المحكمة العليا السعودية تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان بالمملكة

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أعلنت المحكمة العليا السعودية أن غدًا الجمعة، الموافق 24 إبريل لعام 2020، هو أول أيام شهر رمضان بالمملكة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.