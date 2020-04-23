المحكمة العليا السعودية تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان بالمملكة

أعلنت المحكمة العليا السعودية أن غدًا الجمعة، الموافق 24 إبريل لعام 2020، هو أول أيام شهر رمضان بالمملكة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.