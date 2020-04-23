 المحكمة العليا السعودية تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان بالمملكة - بوابة الشروق
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المحكمة العليا السعودية تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان بالمملكة

استطلاع الهلال
استطلاع الهلال
هديل هلال
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 6:56 م | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 6:56 م

أعلنت المحكمة العليا السعودية أن غدًا الجمعة، الموافق 24 إبريل لعام 2020، هو أول أيام شهر رمضان بالمملكة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

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