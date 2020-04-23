دراسة: الصين كانت ستسجل 4 أضعاف عدد إصابات كورونا إذا كانت استخدمت تعريفا سريريا مختلفا للمرض

ذكرت دراسة جديدة نشرت نتائجها، اليوم الخميس، أن الصين كان من شأنها أن تسجل عددا لا يقل عن أربعة أضعاف العدد الرسمي المعلن لإصاباتها بفيروس كورونا المستجد، إذا كانت قد قامت بتغيير تعريفها السريري لـ"كوفيد-19" في وقت سابق.

وتأتي الدراسة التي أجراها علماء في هونج كونج، ونشرتها دورية "لانسيت" الطبية، في ظل الاتهامات التي يوجهها سياسيون في الولايات المتحدة وفي دول غربية أخرى ضد الصين، وتفيد بأنها أخفت حجم تفشي المرض ولم تقم بتقاسم المعلومات بشأنه.

وقام الباحثون بفحص سبعة من التعريفات السريرية المستخدمة في الصين لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من منتصف يناير وحتى مطلع مارس.

وقالوا إن التعريف الخامس كان من شأنه أن يزيد عدد الإصابات المؤكدة حتى 20 من فبراير، من عدد 55 ألف الذي تم الاعلان عنه، إلى ما يقدر بنحو 232 ألف حالة.

وكتب العلماء: "لقد أظهرنا أن التغييرات في تعريفات الحالات كان لها تأثير كبير على حجم جميع الإصابات التي تم تحديدها بوصفها حالات مع مرور الوقت، وبالتالي كان لها أيضا تأثير جوهري على منحنى الوباء".

وقد شككت حكومات غربية في رد فعل بكين بشأن تفشي الفيروس بعد أن كانت أعلنت في الأسبوع الماضي قفزة كبيرة في العدد الرسمي لحصيلة الوفيات في مدينة ووهان التي شهدت تسجيل أولى حالات الإصابة.