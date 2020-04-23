الرئاسة الروسية تنفي حدوث حوار هاتفى غاضب بين بوتين وولى عهد السعودية

موسكو - د ب أ

علّق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على الأنباء الإعلامية التي زعمت حدوث حوار غاضب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مارس الماضي، قبل اجتماع "أوبك+"، بأنها "هراء ولا صحة لها".

ردا على سؤال عما إذا كان هناك بالفعل محادثة هاتفية بنبرة عالية، قال بيسكوف فى تصريحات أدلى بها لوكالة سبوتنيك اليوم: هذا "هراء جديد".

وفي وقت سابق، زعمت صحيفة "ميدل إيست آي" نقلاً عن مصادر في المملكة العربية السعودية، أنه في أوائل مارس، انتهت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشجار، وادعت الصحيفة أن الطرفين تحدثا بأصوات عالية، ولم يتم تنفيذ اتفاق "أوبك+" لخفض إنتاج النفط على أثر ذلك، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك.

وكانت "أوبك+" قد نجحت في توقيع اتفاق تاريخي بمشاركة دولية واسعة تعيد التوازن للأسواق عبر خفض مبدئي للإنتاج بـ10 ملايين برميل في مايو، ويونيو المقبلين.

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/ أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد على5ر8مليون برميل من النفط يوميا في أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".

يشار إلى أن دول "أوبك+" لم تتوصل يوم 6 آذار/ مارس الماضي، لاتفاق على تغيير معايير الصفقة لخفض إنتاج النفط أو تمديده. وبينما اقترحت روسيا الحفاظ على الشروط القائمة، عرضت المملكة العربية السعودية زيادة خفض إنتاج النفط، ونتيجة لذلك، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف السابق اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل. وانخفضت أسعار النفط في آذار/مارس، في ظل ذلك وكذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، بمقدار مرتين تقريبا، بحسب سبوتنيك.