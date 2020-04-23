ألمانيا تسجل تراجعا كبيرا في إنتاج الصلب في مارس

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سجلت ألمانيا تراجعا كبيرا في إنتاج الصلب خلال شهر مارس الماضي بسبب أزمة كورونا.

وأعلن اتحاد شركات الصلب في ألمانيا اليوم الخميس أن حجم الإنتاج الشهر الماضي بلغ 3ر3 مليون طن، بتراجع 4ر10% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وأضاف الاتحاد أن ذلك يكشف عن أولى تداعيات أزمة كورونا في قطاع صناعة الصلب، على نحو ملحوظ.

يُذكر أن قطاع الصلب كان يعاني قبل اندلاع أزمة كورونا من ضعف قطاع السيارات.

وسجل إجمالي كمية الصلب التي تم إنتاجها في الربع الأول من العام الحالي تراجعا بنسبة 6ر5%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.