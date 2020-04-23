السلطات المغربية تقرر حظر التجوال الليلي ابتداء من أول رمضان

قررت السلطات المغربية، "حظر التجوال الليلي" يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من أول شهر رمضان المبارك.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية - في بيان اليوم الخميس - أنه "في سياق تعزيز إجراءات "حالة الطوارئ الصحية" خلال شهر رمضان المعظم، تعلن السلطات أنه قد تقرر ابتداء من اول رمضان "حظر التنقل الليلي" يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا".

وأضاف البيان "يمنع منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه سواء بالنسبة للمترجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية".

وأشار بيان الداخلية المغربية إلى أنه "سيتم توقيف العمل، خلال توقيت حظر التجوال الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية وكذا تصاريح التجوال من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص".