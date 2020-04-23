انتهي المخرج محمد نادر من تصوير أخر مشاهد فيلم "الحارث" أول أفلامه الروائية الطويل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

الفيلم من تاليف محمد عبد الخالق وبطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلي الطيب وعمرو عبدالجليل وباسم سمرة أسماء ابو اليزيد ومحمود الليثي، ورشدي الشامي ونهي عابدين ومحمد علاء وعارفة عبد الرسول، وتدور احداثه في اطار تشويقي وتم الاستعانة بخبراء في مشاهد الاكشن من هوليود.

تدور أحداث الفيلم ما بين محافظني سيوة والقاهرة، وبدأ المخرج محمد نادر مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه تجاريا فور الانتهاء من ازمة فيروس كورونا.