 بالصور .. انتهاء تصوير الحارث في مدينة الإنتاج الإعلامي - بوابة الشروق
الخميس 23 أبريل 2020 11:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

بالصور .. انتهاء تصوير الحارث في مدينة الإنتاج الإعلامي


نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 11:26 م | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 11:26 م

انتهي المخرج محمد نادر من تصوير أخر مشاهد فيلم "الحارث" أول أفلامه الروائية الطويل بمدينة الإنتاج الإعلامي.
الفيلم من تاليف محمد عبد الخالق وبطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلي الطيب وعمرو عبدالجليل وباسم سمرة أسماء ابو اليزيد ومحمود الليثي، ورشدي الشامي ونهي عابدين ومحمد علاء وعارفة عبد الرسول، وتدور احداثه في اطار تشويقي وتم الاستعانة بخبراء في مشاهد الاكشن من هوليود.
تدور أحداث الفيلم ما بين محافظني سيوة والقاهرة، وبدأ المخرج محمد نادر مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه تجاريا فور الانتهاء من ازمة فيروس كورونا.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك