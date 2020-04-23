إسبانيا: انخفاض تاريخي بنسبة فاقت 61% في الليالي الفندقية في مارس

سجلت أعداد الليالي الفندقية في إسبانيا، في شهر مارس، تراجعا تاريخيا، بنسبة وصلت إلى 1ر61% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء (آي إن إي) في مدريد، اليوم الخميس، أن عدد الليالي الفندقية المسجلة وصل إلى 3ر8 مليون ليلة في الشهر الماضي، مقابل 5ر21 مليون ليلة في نفس الشهر من 2019.

من جانبها، ذكرت وكالة أوروبا الصحفية للأنباء استنادا إلى المكتب أن عدد الليالي الفندقية للإسبان تراجع بنسبة 6ر64% فيما تراجعت الليالي الفندقية للأجانب بنسبة 9ر58%.

غير أن من المتوقع أن يكون التراجع أكثر حدة في أبريل الجاري لأن إغلاق الفنادق لم يبدأ قبل 19 من مايو الماضي مع فترة انتقالية 7 أيام، ولا يوجد حاليا في الفنادق سوى العاملين والمرضى.

تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا، المتضررة بقوة من جائحة كورونا، تعتمد بشكل أساسي على قطاع السياحة الذي يسهم بـ12% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ويعمل في المناطق السياحية الرئيسية مثل جزيرة مايوركا، نحو 20% من إجمالي العاملين هناك في مجال السياحة.

ويحصل العديد من هؤلاء خلال الموسم السياحي على أموال تكفيهم بقية العام.

وكانت الحكومة المركزية في إسبانيا حذرت من أن من المرجح أن يعود قطاع السياحة إلى العمل في نهاية العام المقبل على أقل تقدير.