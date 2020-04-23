النفط يرتفع مع خفض الإنتاج لمواجهة انهيار الطلب

الذهب يصعد 5 جنيهات محليا.. وعيار 21 يسجل 750 جنيها

ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس، وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج لمواجهة انهيار الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا التى تعصف باقتصاديات العالم، بينما تحركت ولاية أوكلاهوما الأمريكية أيضا لمساعدة شركات النفط على ضخ كميات أقل.

وحذر محللون من أن ارتفاع الأسعار قد يكون مؤقتا مع امتلاء صهاريج التخزين فى أنحاء العالم، لكن الأسعار شهدت تعافيا مع إعادة تقييم المستثمرين لمتانة الاقتصاد العالمى فى ظل حالة الطوارئ الصحية العالمية.

وأمس الخميس، صعد خام برنت 99 سنتا، أو 15%، إلى 21.36 دولار للبرميل، بعدما ارتفع أكثر من 5% أمس الأول الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 98 سنتا، أو أكثر من 7%، إلى 14.76 دولار للبرميل، بعدما صعدت بمقدار الخُمس تقريبا فى الجلسة السابقة.

وفى الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط فى العالم، قالت الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع الطاقة بولاية أوكلاهوما إن بمقدور الشركات إغلاق الآبار دون أن تخسر عقود تأجيرها، فى نصر مبدئى لمنتجى النفط الأمريكيين الذين يواجهون مصاعب ويسعون إلى انفراجة من انهيار السوق بعد قفزة فى الإنتاج.

فى سياق متصل ارتفعت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس، ليصل الجرام عيار 21 إلى 750 جنيها مقابل 745 جنيها أمس الأول، رغم انخفاض المعدن الأصفر عالميا، وفقا لنادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية.

وعالميا، تراجع الذهب أمس الخميس إذ باع المستثمرون المعدن النفيس لجنى الأرباح من ارتفاعات كبيرة حققها فى الجلسة الماضية، لكن الأسعار تماسكت فوق مستوى 1700 دولارا للأوقية بفضل وعود بمزيد من إجراءات التحفيز الأمريكية لتخفيف الضرر الاقتصادى الناجم عن فيروس كورونا، وفقا لرويترز.