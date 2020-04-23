إدراج 23 جامعة في تصنيف التايمز: الإسكندرية وبنها تتصدران محليا في مواجهة الفقر

معدل نشر البحوث ارتفع بنسبة 15.4% لـ2019 مقارنة بـ2018.. ومعدل الاقتباسات والتأثير 1.13 أعلى من المتوسط العالمي 1 لإجمالي التخصصات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020.

وأشار إلى أن جامعتى الإسكندرية وبنها قد شغلتا المرتبة 101 إلى 200 كأول الجامعات المصرية في هذا التصنيف، وأن الجامعات حققت نشاط متميز في أهداف التنمية المستدامة والتى تبلغ 17 هدفًا، وقد تم اختيارهم ضمن أكثر من 85 دولة.

وأضاف الوزير، في بيان صحفي له، أن الجامعات المدرجة فى هذا التصنيف أحرزت مراكز متميزة في أهداف التنمية المستدامة، وحيث جاءت جامعة بنها في المركز 101 إلى 200 في الهدف الأول القضاء على الفقر، وجامعة قناة السويس فى المركز الـ13 في الهدف الثاني القضاء التام على الجوع، كما حصلت جامعة الإسكندرية على المركز 101إلى 200 في الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاهية، والرابع التعليم الجيد، والخامس المساواة بين الجنسين.

كما جاءت جامعة بنها فى المركز 101 إلى 200 في الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية، والسابع طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وجاءت جامعة فاروس فى المركز 101 إلى 200 في الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وجامعة أسيوط في المركز 101إلى 200 في الهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وجامعة الإسكندرية في المركز 201 إلى 300 في الهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة، وجامعة أسوان في المركز 101إلى 200 في الهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

كما حلت جامعة بنها في المركز 100 في الهدف الثاني عشر الاستهلاك والإنتاج المسئولان، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في المركز 40 في الهدف الثالث عشر العمل المناخي، وجامعة بنها في المركز 52 في الهدف الرابع عشر الحياة تحت الماء.

في سياق متصل، حلت جامعة بنها في المركز 34 في الهدف الخامس عشر الحياة في البر، وجامعة الإسكندرية في المركز 83 في الهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية، وجامعة بنها في المركز 60 في الهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

من جانبه، قال وزير التعليم العالي، إن البحث العلمي فى مصر يشهد طفرات كمية ونوعية في الأبحاث العلمية كما هو مرصود في قواعد البيانات العالمية، فعلى سبيل المثال فإن معدل نشر الجامعات والمراكز البحثية في مصر ارتفع عام 2019 عن 2018 بنسبة 15.4% حتى الآن، مشيراً إلى أن معدل نشر 2019 بلغ 24784 بحثاً، بينما نشر 2018 بلغ 21477 بحثًا، أي بمعدل نشر بحث كل حوالي 21 دقيقة.

وأشاد الوزير بقطاعات النشر العلمي المتعددة في الفترة 2016 – 2019، حيث تم رصد 41.3% من إجمالي الأبحاث للعلوم الأساسية، متمثلة في 10.8% العلوم الكيميائية، 8.7% العلوم البيولوجية، 7.4% العلوم الطبيعية، 7% المعلوماتية وعلوم الحاسب الآلي، 4.2% علوم الرياضيات، 3.2 علوم البيئة، 20.1% للعلوم الطبية والصحية، 19.7% للعلوم الهندسية وأبحاث متنوعة أخرى.

وتابع: "أما بالنسبة لنوعية البحث العلمي فقد سجل معدل الاقتباسات لكل بحث منشور رقم 5.2، وتأثير الاقتباسات بالنسبة للمتوسط العالمي بلغ 1.13 أي أعلى من المتوسط العالمي وهو 1 لإجمالي التخصصات، بالإضافة إلى أن التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة مع جامعات العالم بلغ 49.7% من إجمالي النشر الدولي".