الاقتصاد السويسري في الطريق إلى أكبر انكماش يتعرض لها منذ السبعينيات

ذكرت الحكومة السويسرية في نظرة مستقبلية كئيبة، أنه من المتوقع أن يعاني اقتصاد البلاد هذا العام من أكبر حالة انكماش يتعرض لها منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، بحسب ما جاء في تقرير إخباري اليوم الخميس.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الاقتصاد سوف يتعافى ببطء في عام 2021، بحسب ما كشفته الحكومة في توقعاتها الجديدة.

وقد خفضت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في برن توقعاتها اليوم الخميس، حيث قالت إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7ر6 بالمئة في عام 2020، ليكون أسوأ مما كان عليه خلال فترة الأزمة المالية.

وقالت "بلومبرج" إن السبب وراء ذلك يرجع إلى أن الاستهلاك الخاص في سويسرا سيواجه رياحا معاكسة، تتضمن ارتفاع معدلات البطالة وتشكك المواطنين بشأن المستقبل، بالإضافة إلى الانكماش الذي تواجهه دول العالم.