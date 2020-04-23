مسؤول أمريكي يشكو من خفض درجته الوظيفية لرفضه علاجات لكورونا يروج لها ترامب

(د ب أ)

قال الطبيب الأمريكي ريك برايت، الذي أشرف على هيئة أمريكية معنية بتطوير لقاح لفيروس كورونا الأربعاء إنه تم خفض درجته الوظيفية هذا الأسبوع بعد أن قاوم جهودا من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب للترويج لعلاجات "تفتقر إلى الجدارة العلمية".

وكان برايت يرأس حتى هذا الأسبوع هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي (باردا)، وهي مكتب تابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة وتعنى بتطوير اللقاحات.

وفي بيان مطول، قال برايت إنه عارض جهود الترويج للاستخدام الواسع للكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين، الذي روج لهما ترامب في مناسبات عديدة، لأن هذه العلاجات "ليست لها جدارة علمية".

وأضاف: "تهميشي في خضم هذه الجائحة وتقديم السياسة والمحسوبية على العلم، يُعرّض الأرواح للخطر ويعيق الجهود الوطنية لمعالجة هذه الأزمة الصحية العامة بشكل آمن وفعال".

وأضاف برايت أنه "قاوم عن حق جهود طرح دواء غير مثبت (فعاليته) كي يكون في متناول الشعب الأمريكي".

وأوضح أن مثل هذه الأدوية تنطوي على مخاطر شديدة محتملة، بما في ذلك زيادة معدل الوفيات التي لوحظت في دراسات أجريت مؤخرا على مرضى كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا.

واتجه برايت حاليا إلى المفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية للتحقيق في شكواه.