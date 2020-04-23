مفتي الجمهورية: آثم من يدعو لإقامة صلاة التراويح على أسطح المنازل أو في الساحات

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من يدعو الناس إلى صلاة التراويح على أسطح المنازل أو في الساحات حول المساجد، آثم.

وأضاف «علام» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أنه من الممنوع إقامة أي تجمعات من شأنها نقل عدورى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأكد أن البيت هو المسجد في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، معلقًا: «ننور هذه البيوت بالعبادات ونجلس مع الأسرة»، بحسب تعبيره.

وأوضح أنه من الواجب شرعًا اتباع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، معقبًا: «من الواجب دفع الضرر عن الإنسان والمحافظة على حياته».

واستشهد بقول الله تعالى: «يا أيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»، موضحًا أن المخالفة من شأنها أن تربك المشهد».