الرئيس الروسي يدعو للحد من خسائر كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة الحد من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة في بلاده عن جائحة "كورونا".

وقال بوتين اليوم الخميس، خلال اجتماع حكومي عن بُعد لمناقشة الوضع مع " كورونا" في روسيا، حسبما أفادت وكالة أنباء"تاس" الروسية: "إن وباء كورونا المستجد، الذي يواجهه العالم، يهدد في المقام الأول حياة وصحة الإنسان، ولكن تأثيره على الاقتصاد وعلى قطاعات بكاملها لا يقل خطورة عن ذلك".

وأضاف الرئيس الروسي :" أن الحد من التأثير السلبي والخسائر الاجتماعية والاقتصادية، التي لا مفر منها، يتصدر أولوياتنا"، مشيرا إلى أن خطوات الوقاية من المرض وتعزيز طاقات القطاع الصحي ودعم العائلات الروسية والعمالة ودخل المواطنين ومساعدة أصحاب المشاريع الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة يصب في إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة.

وشدد على أن القطاع المصرفي يلعب دورا هاما في تنفيذ العديد من هذه الخطوات، موضحا أن المصارف الروسية قد تحملت عبئا إضافيا جديا، بما في ذلك الخسائر التي تكبدتها بسبب تدابير مكافحة الأزمة.

وتابع الرئيس الروسي: "أدرك حجم هذه الظروف الصعبة وغيرها، التي تواجهها البنوك الآن في روسيا".