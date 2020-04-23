السيسي يهنئ رئيس المجلس الانتقالي السوداني بمناسبة شهر رمضان

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالا هاتفيا، مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، حيث قدم له التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

من جهته، بادل الفريق أول عبد الفتاح البرهان - الرئيس السيسي - التهنئة بحلول الشهر الكريم، متمنياً لمصر وشعبها السلام والازدهار.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن بعض القضايا الإقليمية.