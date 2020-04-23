محكمة أوروبية تقضي ضد محام إيطالي قال إنه لن يوظف شخصا مثليا

ذكرت محكمة العدل الأوروبية في حكم، اليوم الخميس، يتعلق بمحام إيطالي أن حرية التعبير لا تشمل التصريحات التي تنم عن كره المثليين التي يتلفظ بها أرباب العمل.

وقال كارلو تاورمينا وهو محامي وشخصية إعلامية معروفة، في حوار إذاعي في عام 2013 أنه لن يوظف شخصا مثليا أو يستعين بخدماته المهنية.

وردا على ذلك، قامت ريتا لينفورد من "الرابطة الإيطالية لمحامي حقوق المثليين والسحاقيات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا والمخنثين" بمقاضاة المحامي وفازت في أحكام الدرجة الأولى والثانية أمام المحاكم الإيطالية.

ثم أحيلت القضية إلى المحكمة العليا الإيطالية التي طلبت من قضاة الاتحاد الأوروبي إصدار حكم ابتدائي. ووجدوا اليوم الخميس أن التصريحات تخرق توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة التمييز.

وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي في بيان: "التصريحات التي تنم عن كره للمثليين ترقي للتمييز في التوظيف والعمل عندما يصدرها شخص قد يتم النظر له على أنه صاحب نفوذ حاسم في سياسات التوظيف".

وبحسب قضاة الاتحاد الأوروبي، "حرية التعبير ليست حقا مطلقا، وقد تكون عرضة للقيود" بما في ذلك لأغراض حماية "مبدأ المساواة في المعاملة في التوظيف والمناصب".

ويمكن أن تصدر محكمة النقض الإيطالية حكما نهائيا بشأن القضية استنادا إلى نتائج المحكمة الأوروبية.