المسماري يكشف عن إلقاء القبض على داعشى مطلوب أمنيا

(د ب ا)

أعلن أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اليوم الأربعاء عن إلقاء القبض في إسبانيا على إرهابي بتنظيم داعش من أصول مصرية، مطلوب لدى العديد من الأجهزة الأمنية.

وقال المسماري في تصريحات نقلتها مساء اليوم بوابة"أفريقيا الاخبارية" إن الارهابي الداعشي يدعى عبد المجيد عبد الباري، وأضاف أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أنه دخل إلى إسبانيا من شمال إفريقيا.

وعلى صعيد الصراع فى ليبيا ، ذكرت بوابة"افريقيا الإخبارية" أن قوات الجيش الليبي تبدأ عملياتها العسكرية و تتقدّم في محور القره بوللي.

ونسبت البوابة إلى المسماري قوله: "إن العدو يحاول تنظيم صفوفه في القره بوللي ومسلاته وماجر، وحاول التقدم باتجاه قاعدة الوطية للتغطية على خسائره الفادحة في ترهونة"