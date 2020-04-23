قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المقاهي، ودور السينما، والمسارح، والأندية الاجتماعية، والصالات الرياضية، ستظل مغلقة بشكل تام خلال شهر رمضان.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن الأفراد سيتجمعون خلال رمضان، حتى وإن لم تتخذ الدولة قرارًا بتقليص ساعات الحظر، خاصة في الريف والقرى، معقبًا: «التجمعات هتحصل هتحصل»، وفقًا لتعبيره.

وتابع: «لم نتخذ قرار تقليص ساعات الحظر هباء»، لافتًا إلى أن الدولة درست القرار قبل اتخاذه عبر عقد اجتماعات مع خبراء الأوبئة والمتخصصين الذين أثبتوا أن تحريك الحظر من الثامنة إلى التاسعة لن يتسبب في تدهور الوضع الوبائي.

ونوه متحدث الحكومة أن الأخطر خلال ساعات التجوال هو سلوك الأفراد، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار كورونا داخل الشهر العقاري، عبر توفير المطهرات والكمامات، وتنظيم الدخول للمقار منعًا للتجمعات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي مساء الخميس، تقليص عدد ساعات حظر التجوال؛ ليبدأ في التاسعة مساءً، بدلًا من الساعة الثامنة، وحتى الساعة السادسة صباحًا.