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نيمار: أفتقد كرة القدم

محمد عبد المحسن
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 12:44 م | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 12:44 م

شدد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على افتقاده لكرة القدم لخلال فترة التوقف الحالية، بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «أفتقد كرة القدم، عدم معرفة متى ستعود المباريات يثير قلقي».

وأضاف نجم المنتخب البرازيلي: «أريد اللعب والتنافس مرة أخرى، أفتقد التواجد في سان جيرمان وزملائي في الفريق وكرة القدم».

وأتم: «متأكد أن الجماهير أيضًا ترغب في عودة الجميع إلى الملعب في أقرب وقت ممكن، أتمنى أن نرى هذا القرار قريبًا».

جدير بالذكر أن نيمار غادر فرنسا عقب قرار إيقاف النشاط، ويقضي فترة الحجر الصحي في البرازيل.


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