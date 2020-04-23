الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه حيال نشاط تركيا في شرق المتوسط

أعرب وزراء الشؤون الخارجية الـ27 في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الذي تم عبر الشاشات عن قلقهم بشأن نشاط تركيا في شرق البحر المتوسط ​​وأكدوا تضامنهم الكامل مع قبرص، وفقاً للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وتعليقاً على أن القادة الـ 27 في الاتحاد الأوروبي سيتطرقون إلى القضية اليوم الخميس خلال قمة الاتحاد الأوروبي، قال الممثل الأعلى: "لا أعتقد أن المجلس الأوروبي سيناقش ذلكاً، حيث أن المجلس سوف يكرس جهوده نحو المسألة الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا".

وقال بوريل -في تصريحات نقلتها وكالة الانباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الخميس- "فيما يتعلق بتركيا، وعلى ضوء آخر الإجراءات التي اتخذتها حول التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، لقد جددنا تضامننا ودعمنا غير المنقطع مع قبرص واليونان. مع ذلك سنواصل العمل الدبلوماسي مع تركيا في محاولة لتوجيه علاقتنا نحو "نهج تعاوني وبناء".

يذكر أن الحكومة القبرصية أدانت في بيان لها يوم الاثنين محاولة الحفر غير المشروعة التي تقوم بها تركيا من خلال سفينة الحفر يافوز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، في المنطقة التي تم ترسيم الحدود فيها بشكل قانوني في عام 2003 بعد اتفاق بين جمهوريتي قبرص ومصر على أساس القانون الدولي.