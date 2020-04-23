عاهل البحرين يهنئ مصطفى الكاظمي بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية

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أعرب عاهل البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عن خالص تهانيه بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية، وأمنياته للعلاقات بين الشعبين والبلدين المزيد من التطور والتعاون.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية (نينا) أن رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة، عبر - خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من ملك البحرين - عن شكره لمملكة البحرين ملكا وحكومة، وأمنياته للشعب البحريني الشقيق بالخير والازدهار.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح كلف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد اعتذار عدنان الزرفي عن تشكيلها، إثر عدم تمكنه من تحقيق إجماع وطني لتشكيل الحكومة.