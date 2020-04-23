 الكويت: 55 حالة شفاء جديدة من كورونا بإجمالي 498 شخصا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت: 55 حالة شفاء جديدة من كورونا بإجمالي 498 شخصا

الكويت - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 9:47 ص | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 9:47 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 55 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 498 حالة.

 

وأوضح الشيخ باسل الصباح -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ55 المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

 

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 31 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم أمس إلى 443 حالات.


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