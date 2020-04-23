الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في بولندا

قال المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديديه ريدندرز، اليوم الخميس، إن المفوضية الأوروبية قلقة بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في بولندا، حيث تخشى احتمال عدم التزام الانتخابات بالمعايير الدولية.

وأضاف أمام اللجنة البرلمانية الأوروبية، مستشهدا ببيان من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "إذا تم إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل هذه الظروف، ربما لن تكون متوافقة مع عدد من المعايير الدولية".

ويُذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات في 10 مايو المقبل. ويريد حزب القانون والعدالة الحاكم إجراء تصويت بريدي في أنحاء البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا، ولكن المعارضة تطالب بإرجاء الانتخابات.

ويُذكر أن النظام الانتخابي لا يتيح حاليا التصويت البريدي، ويجرى حاليا مناقشة مسودة قانون لتغيير ذلك في مجلس الشيوخ. ويمكن أن يتم إقرار التغيير قبل أيام فقط من بدء الانتخابات.

وقال ريدندرز، إن تعديل النظام الانتخابي في وقت قريب من إجراء الانتخابات يخالف قواعد لجنة البندقية، التي توصي بإجراء مثل هذه التغيرات قبل إجراء الانتخابات بعام.

وأضاف أن على بولندا ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، حيث إن الحفاظ على المعايير الديمقراطية يعد أمرا أساسي "لضمان شرعية ديمقراطية هذه السلطات".