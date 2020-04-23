 مفتي الجمهورية: لا تجوز الصلاة خلف التليفزيون وحتى الحرم المكي - بوابة الشروق
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مفتي الجمهورية: لا تجوز الصلاة خلف التليفزيون وحتى الحرم المكي

شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
أسماء الدسوقي
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 1:46 ص | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 1:46 ص

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا يجوز الصلاة خلف الإمام في التليفزيون، وحتى الحرم المكي، مضيفًا: «بيننا وبينهم مسافات شاسعة».

وأضاف «علام» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن أجر الصلاة في المنزل يعادل أجر الصلاة في المساجد، في ظل أزمة فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وتابع: «نصلي في بيوتنا فرادى، أو مع الأسرة والأبناء، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة».

وأوضح أنه من الضروري تجنب التجمعات والزيارات في رمضان حال الشك في أنها قد تلحق الضرر بأحد من الأقارب.


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