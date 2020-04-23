السعودية: تخصيص 54 موقعا احتياطيا تعدينيا بينهم 12موقعا للذهب

أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف سبعة قرارات تتعلق بأكبر عملية تخصيص لمواقع الاحتياطي التعديني شملت 54 موقعا بمساحة تقارب 4000 كيلومتر مربع، لتطوير قطاع التعدين ضمن رؤية المملكة 2030.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الخميس عن الوزير الخريف القول: "إن هذه المواقع تتوزع في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وحائل ونجران"، مشيرا إلى "تخصيص 12 موقعا لخام الذهب، و12 موقعا لخام النحاس، وتسعة مواقع للعناصر الأرضية النادرة، وسبعة مواقع لخام الفضة، وخمسة مواقع لخام الزنك، وثلاثة مواقع لخام الرصاص، وموقعين لخام الحديد، وموقعين لخام الكوارتز، وموقع واحد لخام القصدير، وموقع واحد لخام الموليبدنوم".

يُذكر أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وضمن مبادرة الاستكشاف المسرع ودعم المستثمرين، تعتزم البدء في أعمال الاستكشاف للمكامن التعدينية المذكورة وإجراء العديد من الدراسات التفصيلية عليها كرسم الخرائط الدقيقة، وإجراء المسوحات الجيوفيزيائية، وحفر خنادق الاستكشاف، والحفر تحت السطحي لاختبار امتدادات الأجسام المتمعدنة، ومن ثم عمل نمذجة لها وحساب المصادر المتمعدنة لكل مكمن وموقع، ليتم لاحقا طرح هذه المواقع كفرص استثمارية.