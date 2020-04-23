اتحاد أطباء تركيا: 3500 عامل بالقطاع الصحي مصاب بكورونا

أعلن اتحاد أطباء تركيا، أمس الأربعاء، عن إصابة نحو 3500 عامل في مجال الرعاية الصحية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تركيا ووفاة 24 منهم.

ونقلت صحيفة "جمهورييت" التركية، بيان للاتحاد جاء فيه أنه في المجمل أُصيب 3474 عاملاً في مجال الرعاية الصحية بوباء كوفيد-19 بينهم 1307 أطباء. وتُوفي 24 منهم، 14 بينهم أطباء.

وقال اتحاد أطباء تركيا إن معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين يعملون في اسطنبول، كبرى مدن تركيا والتي تضم حوالى 16 مليون نسمة.

واعتبارا من اليوم الخميس، تفرض السلطات التركية حجرا إلزاميا لمدة 4 أيام في أكبر 31 مدينة في البلاد لمكافحة تفشي كورونا.

إلى ذلك، أعلنت تركيا حظر موائد السحور والإفطار الجماعية في جميع أنحاء البلاد خلال شهر رمضان.

وأرسلت وزارة الداخلية التركية، تعميمًا لكافة الولايات التركية بخصوص التدابير والإجراءات الاحترازية المزمع اتخاذها خلال شهر رمضان، في إطار التصدي لفيروس كورونا، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وذكرت وزارة الداخلية أن التجمعات في الخيام وغيرها من الأماكن ستكون محظورة، مشيرة إلى أن الجهات المعنية ستقوم في إطار التدابير نفسها بغلق الشوارع التي يتم التردد عليها بشكل مكثف عادة بين وقتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض قيود على زيارات الأضرحة.

وأوضحت الوزارة أن الجهات المعنية ستقوم بمراقبة مشددة على ارتداء الأقعنة والكمامات، ومدى مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي في المواصلات العامة، ومحطات الحافلات.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس الأربعاء، عن تسجيل 117 وفاة جديدة بسبب الفيروس، واكتشاف 3083 حالة مؤكدة خلال 24 ساعة وارتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2376 حالة وعدد المصابين إلي 98674 شخص.