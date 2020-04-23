 محافظ الإسكندرية يحيل رئيس حي المنتزة أول للتحقيق يتهمة التقصير - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية يحيل رئيس حي المنتزة أول للتحقيق يتهمة التقصير

هدى الساعاتى
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 1:19 ص | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 1:19 ص

أحال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ، مساء اليوم الأربعاء رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية و مسؤلى إشغالات الطرق بالحي للتحقيق لتقصيرهم في مهام عملهم ، وتحرير محضر مخالفة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية وتغريمها ماليا لتراكم القمامة بمزلقان سيدي بشر وتعريض حياة المواطنين للخطر .

وكلف المحافظ مسئولي الرصد البيئي برفع مخلفات وتراكمات القمامة في الحال ، والاستمرار في المتابعة اليومية لعدم تكرار المخالفات مرة أخرى .
كما كلف المحافظ حى المنتزة أول بوضع شاليات زهور بتلك الأماكن لتجميلها منعا لوضع القمامة بها مرة أخرى ، والإزالة الفورية لكافة الإشغالات التي تسببها الباعة الجائلين ، وإزالة التعديات الغير مرخصة لمنفذ بيع خضروات وفاكهة في الحال .

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم ، لمنطقة سيدي بشر التابعة لحي منتزة أول ، استجابة لشكاوى المواطنين وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ ، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام المحافظة بالإنابة .


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