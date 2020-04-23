ماليزيا تمدد قيود الإغلاق برغم تراجع الإصابات بكورونا

أعلن رئيس وزراء ماليزيا محي الدين ياسين في كلمة متلفزة، اليوم الخميس، بمناسبة بدء شهر رمضان، أنه سيتم تمديد حالة الإغلاق التام التي تهدف إلى الحد من جائحة فيروس كورونا حتى يوم 12 مايو المقبل.

ولم يستبعد محي الدين تمديد القيود إلى ما بعد منتصف مايو، وذلك على الرغم من أن حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19، تراجعت إلى ما دون 100 حالة في اليوم خلال الأسبوع الماضي، وحالات التعافي بين المصابين ارتفعت إلى 63 بالمئة من إجمالي 5 آلاف و603 حالات إصابة مؤكدة.

وحذر رئيس الوزراء الماليزي قائلا: "قد لا يكون في مقدوركم الاحتفال بعيد الفطر في قراكم".

وكان قد تم فرض حالة الإغلاق العام في البداية في 18 مارس، وتم تمديده الآن لفترة رابعة لمدة أسبوعين.

وقال محي الدين إنه سيتم رفع بعض القيود لقطاعات الاقتصاد، حيث يتوقع البنك المركزي أنه سينكمش بمعدل يصل إلى 2% هذا العام بسبب الجائحة، وقال رئيس الوزراء إن "أي تخفيف سيكون /تخفيفا بسيطا/".