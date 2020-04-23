ألمانيا تحذر مواطنيها من الاغترار بما تحقق في مواجهه كورونا

حذرت المستشارة الالمانية إنجيلا ميركل المواطنين من الاغترار بما تحقق حتى الآن من مواجهه فيروس كورونا داعية في كلمتها عبر الفيديو اليوم الخميس إلى التحمل والانضباط لمواجهه الوباء.

ولفتت إلى أن ألمانيا مستعده للتضامن ودعم ميزانيه الاتحاد الأوروبي لمواجهه تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتابعت ميركل: "إن أعداد الإصابات الجديدة والمتعافين تمثل نجاحاً مرحلياً"، مؤكدة: "هذه النتيجة المرحلية هشة، ونحن نتحرك على طبقة رقيقة من الجليد، بل يمكن القول على أرق طبقة من الجليد".

وأوضحت ميركل أن الأعداد الحالية لا تُنْبِئ بشيء عما سيكون عليه الحال في غضون أسبوع أو أسبوعين إذا لم يتم الالتزام بالتباعد الاجتماعى.

وأضافت ميركل: "إذا حشدنا أكبر قدر ممكن من التحمل والانضباط بالذات في أول هذه الجائحة، فإننا سنكون قادرين على العودة بشكل أسرع إلى الحياة العامة والاجتماعية والاقتصادية، وبصورة مستدامة أيضاً".

وحذرت من عدم تحمل الإغلاق وعدم الاختلاط لأن ذلك سيؤدى إلى نتائج قد يصعب مواجهتها.

جدير بالذكر أنه وقبل انعقاد قمة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بعد الظهر، بحثا عن حلول للأزمة الاقتصادية في ظل انتشار الفيروس، أعلنت المستشارة الألمانية الخميس أن بلادها مستعدة لتقديم "مساهمات أكبر بكثير" في ميزانية الاتحاد الأوروبى إزاء الركود الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-19.

وقالت ميركل أمام النواب الألمان: "إن خطة أوروبية لتحريك الاقتصاد قد تدعم الانتعاش خلال السنتين القادمتين، وسنعمل على ذلك".