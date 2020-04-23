متحدث الري: تبطين الترع من أهم أهداف الخطة الاستراتيجية القومية للمياه

قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة وست وزارات أخرى وضعت محاور الخطة العاجلة؛ لحل مشاكل المياه، تحت عنوان «الاستراتيجية القومية للمياه»، لافتًا إلى أن الخطة تستمر لمدة 20 عامًا.

وأضاف «السباعي»، خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن محور تأهيل وتبطين الترع داخل الخطة أهم الأهداف المطبقة خلال الفترة المقبلة، متابعًا: «حريصون على الانتهاء من هذا التكليف في أقرب وقت في حدود المتاح».

وذكر أن المستهدف من هذه الخطة هو إعادة تأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع، موضحًا مصطلح التبطين: «المقصود به تبطين الترع المتعبة ذات البحر الضيق أو البسيط من خلال تدبيشها بالدبش أو الخرسانة لإعادتها إلى التصميم الأساسي بدلًا من أعمال التوسعة التي جعلتها أكبر من التصميم الرئيسي الخاص بها».

ولفت متحدث الري إلى أن التبطين يعمل على توفير المياه لنهاية الترع؛ من أجل تلبية احتياجات المزارعين في أسرع وقت، وتقليل التكلفة الخاصة بالتطهير وإزالة الحشائش التي تخرج، وتحسين نوعية المياه، مؤكدًا أن الانتهاء من مشروع التبطين سيعود بشكل جيد جدًا على الاقتصاد.