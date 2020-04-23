صناعة الجنازات في اليابان تسعى للتكيف تحسبا لارتفاع وفيات كورونا

بينما يتحمل العاملون في مجال الرعاية الصحية العبء الأكبر من مكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، فإن مجال صناعة الجنازات يستعد للعمل خلف الخطوط الأمامية، على أمل كبير في المساعدة بالحد من تفشي الفيروس، مع تزايد أعداد الضحايا.

وفي محاولة لتجنب المشاهد المؤلمة التي حدثت في بعض دول العالم مثل انتشار الجثث التي لم تتم المطالبة بها، ونقص حقائب الجثث وأماكن الدفن الجماعي، وتوقف إجراءات الجنائز التقليدية، يعرف عمال الجنازة في اليابان في البلاد أن الوقت قد حان للاستعداد لأي شئ مفاجأ.

فعندما توفي الممثل الكوميدي الشهير كين شيمورا عن 70 عامًا من الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس في أواخر الشهر مارس، قال شقيقه إن جسده ذهب مباشرة إلى محرقة الجثث ولم تتح الفرصة لعائلته لوداعهم النهائي، وفقاً لموقع جابان تايمز.

- إجراءات الأمن

وتقول منظمة الصحة العالمية إن معظم العوامل المعدية لا تعيش لفترة طويلة في جسم الإنسان بعد الموت، على الرغم من أن الرئتين والأعضاء الأخرى للأشخاص المصابين قد لا تزال تحتوي على الفيروس الحي.

ومع ذلك، تتطلب إجراءات الأمن البيولوجي القياسية في حالات الوفاة من الأمراض المعدية أن يكون الجسم محكمًا في كيس محكم يوضع عليه بطاقة هوية بأسرع وقت ممكن، لحماية موظفي الجثث، وأولئك الذين يتعاملون مع الجثث ونقلها.

-محارق الجثث

ويقول تيتسوما سوزوكي، مدير الجنازة في نوهي سوساي في محافظة جيفو باليابان: "من الصعب تصديق أن الفيروس يمكن أن يكون نشطًا عندما تصل درجات الحرارة في الغرفة إلى ما بين 800 إلى 1000 درجة مئوية، فبمجرد أن تتحول الجثة إلى رماد وعظام أعتقد أننا بخير".

ويضيف: " أن طاقمه البالغ عددهم 80 موظفًا غير مرتاح لفكرة الاتصال بأجساد الضحايا لأن الكثير لا يزال غير معروف بشأن الخطر البيولوجي الذي يمثله (كوفيد-19)، ولهذا قرر سوزوكي منع موظفيه من مرافقة الجثث إلى محارق، وبدلاً من ذلك استعان بمصادر خارجية على الرغم من ارتفاع التكلفة على عائلات الضحايا".

- تكفين الضحايا

يقول سوزوكي إنه كان على اتصال وثيق مع مراكز الصحة العامة ومديري الجنازات في جميع أنحاء اليابان، منذ تفشي الفيروس، لاتباع توجيهاتهم بشأن التعامل مع الضحايا.

ووفقًا لسوزوكي يجب لف الجثث في كيس بلاستيك كبير مقفول بإحكام مانع للتسرب، والذي يستخدم لتخزين الجثث المشوهة بشدة، مثل أولئك الذين ماتوا بسبب الغرق أو في حادث سيارة.

وفي مدينة كوبة اليابانية، أمرت المدينة الساحلية الكبرى بأكياس شفافة للجسم في حالة طلب الأسرة لرؤية فقيدها ووداعه، ووضع الزهور على نعشه.

وتقول جونكو هيراياما، ممرضة الصحة العامة من مكتب كوبه للصحة والرعاية الاجتماعية: "نحن نستعد لأسوأ سيناريو، وعندما يحدث ذلك، نريد تكريم القتلى والتأكد من معاملتهم بطريقة إنسانية حتى النهاية".

- مشاكل واجهت عمال الجنازات

ومع ذلك قوبلت الجهود بالنقد حيث اشتكى بعض السكان من أن المدينة تخصص الكثير من الموارد لرعاية الموتى عندما يجب عليهم رعاية المصابين الأحياء.

ويشعر المسؤولون بالقلق من أن العاملين بالجنازات ومحارق الجثث، ومقدمي الخدمات الآخرين في هذه الصناعة، قد يتعرضون لضرر طويل الأمد في سمعتهم إذا حدث خطأ بسبب نقص التحضير.

يجب أن تحافظ دور الجنازات على مكانتها المحترمة في المجتمع من خلال التصرف، والعمل بشعور من المسؤولية الاجتماعية مع خلق طقوس حداد بديلة لمساعدة العائلات في العثور على العزاء في وقت يكون فيه عقد الطقوس التقليدية أمرًا مستحيلاً.

كما أنهم يتحملون مسؤولية الحفاظ على عملهم بشكل مربح، وضمان بقاء موظفيهم في العمل أثناء الانكماش الاقتصادي الحالي.

ومع هزة فيروس كورونا للأعمال يستعد الكثيرون في صناعة الجنازة لإبعاد فكرة الحشود الجنائزية الضخمة، وإعادة اختراع تقاليد أخرى للجنازات، فقد شكلت الجنازات العائلية فقط 30% من الجنازات في الماضي، لكنها ارتفعت إلى 70% في الأشهر الأخيرة.

كما يبحث العمال عن طرق للبث المباشر للجنازات باستخدام الكاميرات لتوضع العائلات موتاها.