 وزير الخارجية الباكستاني: ذروة كورونا في البلاد قد تكون خلال الشهرين المقبلين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الباكستاني: ذروة كورونا في البلاد قد تكون خلال الشهرين المقبلين

أ ش أ
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 9:56 م | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 9:56 م

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عن مخاوفه بأن جائحة فيروس كورونا ستصل إلى الذروة في البلاد خلال نهاية شهر مايو وبداية شهر يونيو المقبلين.

وقال الوزير الباكستاني - في بيان اليوم - "علينا أن نستعد لمواجهة التحدي"، مضيفا أن البلاد تعزز قدرتها للفحوصات الطبية لفيروس كورونا، وربما أن تزداد حالات مصابة بفيروس كورونا في البلاد، هذا وأكد أن الحكومة تتخذ كافة الخطوات لجلب الباكستانيين المحصورين في الخارج.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان ارتفعت إلى 10513 حالة، بحسب ما أفاد به مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا، حيث جرى تسجيل حالة وفاة 224 شخص بسبب الوباء في البلاد، وتعافى نحو 2337 مريض عبر البلاد.


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