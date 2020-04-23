نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة: لا داعي للقلق بشأن إنتاج المحاصيل في رمضان

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، إنه لا داعي للقلق بشأن توافر الخضار والفاكهة في شهر رمضان، معقبًا: «لدينا زيادة معروض من جميع المنتجات».

وأضاف «النجيب» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء أمس الأربعاء، أن السلع متوفرة بأعلى معدلات من الإنتاج، مشيرًا إلى أن الأسواق تشهد انخفاضًا وثباتًا في الأسعار.

وأشار إلى أن الدولة المصرية هي الوحيدة التي ازدادت صادراتها من المنتجات الزراعية، مضيفًا أن المنتجات المصرية أقل المنتجات في الأسعار على مستوى العالم.

وذكر أن التوسع في المشروعات الزراعية أدت إلى زيادة المعروض من الإنتاج، مناشدًا المواطنين بعدم التكالب على السلع.

ونوه بأنه تم غلق عدد من الأسواق العشوائية، التي تستغل أزمة (كوفيد- 19) وتزيد من أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن السلع الاستراتيجية تكفي من خمسة لستة أشهر.