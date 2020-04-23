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(د ب ا)

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي خلال نيسان/أبريل الجاري، لتقترب من أقل مستوى لها والذي سجلته أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2009.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي إلى سالب 7ر22 نقطة، مقابل سالب 9ر11 نقطة خلال آذار/مارس الماضي، وفقا للبيانات الأولية. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى سالب 6ر19 نقطة.

كما تراجع مؤشر ثقةالمستهلكين في الاتحاد الأوروبي ككل إلى سالب 22 نقطة، مقابل سالب 4ر10 نقطة خلال الشهر السابق.

كما تراجع المؤشران إلى أقل من متوسط قرائتهما على المدى الطويل، وهما سالب 1ر11 نقطة، وسالب 4ر10 نقطة على الترتيب.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن ثقة المستهلكين تراجعت إلى أقل مستوى لها، والذي سجلته أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2009.