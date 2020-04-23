 حفتر: المشهد في البلاد تحول إلى فوضى كاملة - بوابة الشروق
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حفتر: المشهد في البلاد تحول إلى فوضى كاملة

هديل هلال
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 9:59 م | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 10:00 م

قال قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إن المشهد في ليبيا تحول إلى فوضى كاملة، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي انحدر إلى أسوأ حال.

واتهم «حفتر» خلال كلمة له، مساء اليوم الخميس، المجلس الرئاسي بالفساد، وارتكاب الجرائم، والاستهانة بكرامة المواطن، والتفريط في سيادة الدولة، ونهب أموال الشعب، وإفساد الذمم، والتحالف مع المليشيات.

وطالب الشعب بالمعاونة في إسقاط الاتفاق السياسي وما نتج عنه؛ لتنصيب غير مشروع، فضلًا عن إعطاء التفويض للمؤسسة التي يرونها أهلًا للمرحلة المقبلة، وإدارة شؤون البلاد بما يمهد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليه الشعب الليبي.

وتابع قائد الجيش الوطني الليبي أن التفويض يجب أن يكون بكل ثقة وحزم عبر المجالس المحلية وتنظيماتها السياسية والنقابية والمهنية، مشددًا على أهمية التعبير عن الإرادة الحرة لتصحيح المسار.

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