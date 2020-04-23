السعودية تعدل أوقات فتح نشاط المطاعم في رمضان

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان المبارك؛ لتكون من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الثالثة فجرًا.

وأكدت الوزارة، نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، للجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضرورية؛ للحفاظ على الصحة العامة، مهيبة بالجميع الالتزام والتقيد بالتعليمات لتحقيق المصلحة العامة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية، حتى اليوم الخميس، 12 ألفًا و772 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 114 حالة وفاة.