 السعودية تعدل أوقات فتح نشاط المطاعم في رمضان - بوابة الشروق
الخميس 23 أبريل 2020 8:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

السعودية تعدل أوقات فتح نشاط المطاعم في رمضان

هديل هلال
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 6:39 م | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 6:39 م

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان المبارك؛ لتكون من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الثالثة فجرًا.

وأكدت الوزارة، نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، للجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضرورية؛ للحفاظ على الصحة العامة، مهيبة بالجميع الالتزام والتقيد بالتعليمات لتحقيق المصلحة العامة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية، حتى اليوم الخميس، 12 ألفًا و772 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 114 حالة وفاة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك