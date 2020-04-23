أمانة مستقبل وطن أبوتيج تقدم مستلزمات وقاية لـ«صحة أسيوط»

قدمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أبوتيج، كميات من المستلزمات الطبية ومواد التعقيم لمستشفيي أبوتيج المخصصة للحجر الصحي والمدينة الجامعية وتسليمها إلى وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وسلم المستلزمات الدكتور علي مهران الأمين المساعد للحزب وأحمد الشناوي أمين الحزب بابوتيج وهويدا الطماوي أمين المهنيين بالمحافظة ويونس درويش أمين الإعلام إلى الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة.

وقال الدكتور علي مهران أمين مساعد الحزب في حديثة نيابة عن المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة، إن تقديم المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والتعقيم للاطقم الطبية بمستشفى العزل يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم مؤسسات الدولة من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات ومن بينها دعم القطاع الطبي في تلك الاوقات العصيبة التي تمر بها البلاد.

من جانبه قال أحمد الشناوي أمين الحزب بأبوتيج، إن المستلزمات التي تم تقديمها بمستشفيات الحجر الصحي في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا اعترافا وردا للجميل لجيش مصر الطبي بكل مستوياته.

وأوضح أن المستلزمات شملت تقديم ٥٠ بدلة طبية للوقاية و٨٠ علبة ماسك طبي و ٤٠ علبة جاونتي و ١٠ مرتبة هوائية و٣٠ غطاء وجه بلاستيك و٣ ميزان تيجال و ١٠ جهاز ضغط زئبق و ٥ اجهزة ضغط تيجيتال و ٣ فانوس اشعة و ١٦ جركن كلور ومواد تعقيم وتطهير.

ووجه الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة في أسيوط، الشكر لأمانة حزب مستقبل وطن بأسيوط على دورها الفعال من خلال دعم القطاع الطبي في كل المبادرات منذ العام الماضي خلال القضاء على فيروس سي وتقديم المساعدات وندوات التوعية وتبني القوافل الطبية.

وقال إن الأمانة قدمت أربعة أجهزة توليد أكسجين تساعد في عمليات التنفس للمرضي إضافة إلى تقديم مستلزمات طبية وقائية لطاقم مستشفيات الحجر الصحي بابوتيج والمدينة الجامعية المخصصين بالمحافظة، منذ بداية انتشار كورونا.

ووجه زين الشكر إلى أمين المحافظة وكل أعضاء الحزب علي دعمهم المادي والمعنوي الاطقم الطبية منذ بداية الوباء.